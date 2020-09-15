Частную клинику на Петроградке закрыли за работу без лицензии и антисептиков

Частную клинику на Петроградке закрыли за работу без лицензии и антисептиков
Организация лечила людей без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии. Фото: pixabay

Петроградский районный суд Петербурга на 30 суток закрыл ООО «Клиника традиционной восточной медицины», расположенную на Большой Пушкарской улице, 6, за нарушение санитарных норм по коронавирусу.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, проверка выявила. что в клинике не измеряли температуру сотрудникам и пациентам, в холле не было диспансеров с антисептиками для рук, а также ультрафиолетовых облучателей. Также там были проблемы со сбором, хранением и транспортировкой медицинских отходов. Более того, организация лечила людей, не имея на это санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.

Законный представитель юрлица в суде пояснила, что заключение и лицензия на медицинскую деятельность будут готовы в течение месяца, а остальные нарушения уже устранены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на заведения торговых центров составили 171 протокол за нарушения во время работы в эпидемию.

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