Движение поездов по красной ветке метро в Петербурге возобновлено, упавшего пассажира достали

В среду, 16 сентября, около часу дня на станции метро Владимирская человек упал на рельсы. На данный момент, пассажира вытащили, а движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Об инциденте, произошедшем в 13:04 16 сентября, уведомили в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга. Чрезвычайное происшествие на несколько минут изменило работу Кировска-Выборгской линии: поезда ходили с увеличенным интервалом, а от Площади Восстания до Проспекта Ветеранов движения и вовсе было закрыто.

К счастью, уже в 13:12 пострадавшего подняли с путей на платформу. При каких обстоятельствах человек оказался на рельсах, неизвестно. Нет информации и о состоянии пассажира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время сильного шторма, бушевавшего в Петербурге несколько дней назад, на жителя города, работающего машинистом, упал автокран.