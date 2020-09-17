Комплекс «Петровну» готовят к прокладке тоннеля от «Театральной» до «Спасской»

В Петербурге идет монтаж тоннелепроходческого комплекса «Петровна». Первые 900 метров машина уже прошла на участке левого перегонного тоннеля от Театральной площади до «Спасской». Впереди – второй участок.

Как рассказали в «Метрострое», изначально комплекс должен был работать на Красносельско-Калининской линии метрополитена. В прошлом году «Петровну» перевели работать на Лахтинско-Правобережную линию.

Теперь комплексу предстоит соорудить еще 800 метров тоннеля от «Театральной» до «Спасской» на правом перегоне. Щит по частям переносят из левого тоннеля в монтажную камеру правого. Там его смонтируют и запустят в работу.

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