В Ленобласти трехлетняя девочка отравилась таблетками фенозепама

Во Всеволожском районе Ленинградской области маленькая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после отравления медикаментами.

Об этом инциденте в правоохранительные органы сообщили из медицинского учреждения, куда попала малышка. Оказалось, что её доставили в больницу из садового товарищества во Всеволожском районе Ленобласти. Девочка съела несколько таблеток феназапема, — сильнейшего успокоительного, — и находится в тяжелом состоянии.

Это произошло по недосмотру родителей, считают в больнице, поскольку прием феназепама назначил 40-летнему отцу пострадавшего ребенка врач. Отметим, что оба родителя — неработающие. Обстоятельства, при которых девочка проглотила таблетки, неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медики откачивали школьника, который переборщил с обезболивающими препаратами.