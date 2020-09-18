Ленобласть потратит 300 млн на ликвидацию нелегальных свалок

Проблему будут решать ближайшие три года. Фото: pixabay.com

Проблему будут решать ближайшие три года. Фото: pixabay.com

За три года в регионе планируют разобраться с этой проблемой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить из бюджета 300 миллионов рублей, чтобы муниципалитеты смогли ликвидировать нелегальные свалки. Об этом сообщили в правительстве региона. Сумму разделят на три года – за это время планируют решить проблему окончательно.

Большую часть денег в 2020 году получит Всеволожский район, также средства выделят для Кингисеппского района, Тосненского муниципального образования и Выборгского района. Субсидии также направят и в другие районы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что огромную свалку в промзоне «Шушары» уберут до конца сентября. После того, как мусор будет вывезен, территорию свалки покроют слоем грунта и торфа толщиной в 15 сантиметров, а после засеют травой.