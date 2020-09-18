Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами

Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами
С четырьмя странами Россия готова открыть границы. Фото: pixabay.com

В ближайшее время самолеты смогут отправиться в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Россия с 21 сентября готова открыть границы с тремя странами – Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб. Чуть позже, с 27 сентября, самолеты начнут летать в Южную Корею.

Отмечается, что борты будут отправляться в путь раз в неделю. Расписание рейсов пока не предоставляется. Прочие подробности также не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Сейчас из России можно попасть в Турцию, Танзанию, Великобританию и Абхазию.

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