Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами

В ближайшее время самолеты смогут отправиться в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Россия с 21 сентября готова открыть границы с тремя странами – Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб. Чуть позже, с 27 сентября, самолеты начнут летать в Южную Корею.

Отмечается, что борты будут отправляться в путь раз в неделю. Расписание рейсов пока не предоставляется. Прочие подробности также не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Сейчас из России можно попасть в Турцию, Танзанию, Великобританию и Абхазию.