Певица Рита Дакота в ужасе: её удерживают в Турции из-за положительного теста на COVID-19

"Я не понимаю, что мне делать, я запугана, я в ужасе, я шокирована", - заявила Рита. Фото: Instagram @ritadakota

"Я не понимаю, что мне делать, я запугана, я в ужасе, я шокирована", - заявила Рита. Фото: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота рассказала поклонникам, что попала в ужасающую ситуацию: турецкие власти не выпускают её домой из-за положительного теста на COVID-19. При этом сама артистка уверена, что здорова.

Своей историей поп-звезда поделилась в личном Instagram. Она объяснила, что давно переболела коронавирусом и перед поездкой делала тест в России, который показал отсутствие вируса в крови. Однако позже, сдав анализы уже на территории Турции, ей пришел положительный результат.

Сейчас Рита пытается добиться повторной сдачи теста, чтобы убедиться, что не произошла ошибка. Местные власти, между тем, не согласны на такой шаг: певице предложили, в лучшем случае, провести повторное исследование через неделю, причем в этом же месте. Сейчас она находится на строгом карантине, дверь её комнаты сторожит охранник. Дакота выразила надежду, что кто-то из подписчиков знает, что делать в такой ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусную инфекцию у Дакоты диагностировали еще в августе. Болезнь она перенесла в легкой форме.