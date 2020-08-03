У Риты Дакоты диагностировали коронавирус

Рита Дакота рассказала в социальных сетях о том, что подхватила коронавирус. По словам певицы, не заразить окружающих ей помогла «чуйка».
Об обнаружении инфекции нового типа артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, врачи «нашли» у нее Covid-19 не с первого раза: точную информацию не давали ни результаты анализов крови, ни компьютерная томография.
«Только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома», — заявила светская львица.
Дакота отметила, что интуитивно решилась сделать анализ в третий раз, который и показал заболевание. И добавила, что чувствует себя нормально. Но у нее пропало обоняние.
У остальных членов семьи диагноз не подтвердился.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рита Дакота показала нового возлюбленного.