В Марокко нашли зубы доисторического речного монстра-гиганта

В Марокко нашли зубы доисторического речного монстра-гиганта
Реконструкция скелета спинозавра до открытия хвостового плавника. Фото: Wikipedia / Mariomassone

Исследователи из Портсмутского университета во время африканской экспедиции обнаружили более тысячи зубов спинозавра, доисторического 15-метрового хищника.

Вес чудовища достигал шести тонн, а ареал обитания речного чудовища приходился на сегодняшнюю территорию пустыни Сахара. Предположительно, он бороздил воды этого региона 100 миллионов лет назад. Находка ученых в Марокко впервые подтвердила теорию о том, что спинозавр преимущественно вел водный образ жизни, пишет Cretaleous Research, поскольку была сделана на месте русла некогда существовавшей там реки.

Причем спинозавры составляет около 45% всех ископаемых, обнаруженных на этой территории. Вероятно, доисторические создания умирали прямо в воде, а их кости становились речными отложениями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению археологов, древние люди могли использовать горячие источники для приготовления пищи.

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В Марокко нашли зубы доисторического речного монстра-гиганта