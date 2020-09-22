Сообщение поездов на Балтийском вокзале сбилось из-за неполадок с контактной сетью

Движение поездов восстановлено, однако они могут следовать с задержками в оба направления. Фото: www.citywalls.ru

Движение поездов восстановлено, однако они могут следовать с задержками в оба направления. Фото: www.citywalls.ru

Во вторник, 22 сентября, на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) могут наблюдаться сбои в отправлении и прибытии электропоездов.

Как объяснили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД), это связано с проблемами в контактных сетях. Неполадку выявили около восьми часов вечера на железнодорожной станции «Броневая». Незадолго после этого в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» стали появляться публикации об остановке поездов.

Движение восстановили только через час, однако расписание все еще сбоит. В РЖД предупреждают, что задержки могут составлять до часа. Специалисты железных дорог работают над устранением неисправности и скорейшей нормализацией движения электричек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Музей РЖД на Балтийском вокзале пришлось эвакуировать из-за сработавшей пожарной сигнализации.