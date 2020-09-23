Названы причины временной задержки поездов на Балтийском вокзале

Названы причины временной задержки поездов на Балтийском вокзале
Движение восстановили довольно быстро. Фото: pixabay.com

Поезда не могли отправиться в путь из-за неисправности питания.

Накануне, 22 сентября, петербуржцы пожаловались на задержку поездов на Балтийском вокзале. Некоторые из них застряли на полпути – между станциями Ленинский проспект и Броневая. Ситуацию наконец прокомментировали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«22 сентября в 19:50 на станции Броневая Октябрьской железной дороги обнаружена неисправность устройств контактной сети»,

— говорится в сообщении.

Движение, судя по данным из сети, восстановили ближе к 10 часам вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей РЖД на Балтийском вокзале эвакуируется из-за сработавшей пожарной сигнализации.

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