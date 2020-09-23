В Петербурге с самого утра пробки составили 3 балла

Петербуржцы с самого утра стоят в пробках. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Петербуржцы с самого утра стоят в пробках. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Ожидается, что ситуация на дорогах ухудшится к 9 часам.

В Санкт-Петербурге утром, 23 сентября, часть улиц «покраснели», согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Карты». На данный момент загруженность дорог оценивается в три балла, но ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться.

Уже сейчас заторы наблюдаются на Октябрьской набережной, набережной Обводного канала, Народной улице и Дальневосточном проспекте. Пробки есть и на других участках дороги.

Сервис уточняет, что этим утром в городе произошли три аварии, которые также могут затруднять движение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Коллонтай среди ночи разбились две иномарки. По предварительным данным, никто не пострадал. Детали инцидента выясняются.