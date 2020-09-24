В Пулково сегодня нет отмены и задержек рейсов

В Пулково сегодня нет отмены и задержек рейсов
Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково на четверг, 24 сентября, все рейсы, включая международные, покинут воздушные ворота Северной столицы и вернутся в город по расписанию.

Отметим, что на данный момент единственными рейсами международного авиасообщения являются самолеты, отправляющиеся в Ташкент и Душанбе, а также на турецкий курорт Анталья. Прибывают в Санкт-Петербург из-за границы сегодня также только туристы из Турции.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции и закрытием границ в петербургском аэропорту на протяжении нескольких месяцев отменялись десятки рейсов. Это объяснялось тем, что составленное заранее расписание не представлялось возможным изменить. Однако сейчас сотрудники аэропорта, похоже, все же подкорректировали данные онлайн-табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 сентября с задержкой покинул Пулково лишь самолет в Самарканд.

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