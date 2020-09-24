Пробки в Петербурге 24 сентября за час «выросли» до 6 баллов

Полностью ознакомиться с ситуацией на дорогах можно с помощью сервиса "Яндекс.Пробки". Скриншот: Яндекс.Карты

Полностью ознакомиться с ситуацией на дорогах можно с помощью сервиса "Яндекс.Пробки". Скриншот: Яндекс.Карты

По состоянию на 8:30 четверга, 24 сентября, сложность движения на дорогах Северной столицы оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» на 6 баллов.

Отметим, что лишь час назад состояние траффика оценивалось на 3 балла. Сейчас улицы активно оживляются, осенью движение становится более плотным из-за возвращения к учебе школьников и студентов. В этом году, однако, частично дистанционное обучение и индивидуальное расписание учащихся школ должно сгладить, в том числе, и утреннюю ситуацию с пробами.

На данный момент основные заторы наблюдаются на пересечении Октябрьской набережной и Народной улицы, где ведутся работы, на съезде с ЗСД на Краснопутиловскую улицу, на Петергофском шоссе в районе Полежаевского парка. На проспекте Косыгина водителей ждут сразу три ДТП, из-за чего движение также осложнено. Ремонтные работы на Лесном проспекте осложняются аварией на Большом Сампсониевском — движение в этом районе почти остановилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что день назад в это время ситуация на дорогах оценивалась в 3 балла.