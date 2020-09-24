Санкт-Петербург стал лидером по угонам среди городов России

Санкт-Петербург стал лидером по угонам среди городов России
Фото: pixabay.com

Специалисты «АльфаСтахования» выяснили, что 43% угонов во время пандемии коронавируса (с марта по август 2020 года) пришлись на Северную столицу.

По этому показателю Санкт-Петербург обогнал даже столицу, на долю которой пришлись 37% случаев угона автомобилей. Кроме того, компанию Москве и городу на Неве на первых строчках антирейтинга составили Воронеж, Калуга и Белгород.

Среди петербургских угонщиков наиболее популярны машины моделей Hyundai Tuscon (12%), Toyota RAV4 (9%), Hyundai Solaris (7%) и Kia Ceed (7%). Также повышенное внимание преступники проявляют к Hyundai Creta, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Toyota Camry. Как свидетельствуют специалисты, в большинстве случаев похищенные автомобили сбывали по запчастям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шуваловском проспекте задержали автоугонщика, который хотел сдать на металлолом «КамАЗ».

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