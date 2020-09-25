В Петербурге собрались пятибалльные пробки

Петербург утром в пятницу, 25 сентября, стоит в пробках. Заторы оценили на пять баллов.

Такую оценку дорожной ситуации в Северной столице дал один из сервисов «Яндекса».

Так, пробка растянулась по внутреннему кольцу КАД – от Заневки до съезда в Кудрово. Стоит и внешнее кольцо после Большого Обуховского моста. В северной части машины традиционно толкаются в районе Мурино.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 25 сентября почти на год будет ограничено движение на Ленской улице. Изменения коснутся участка от Индустриального проспекта до проспекта Наставников. До 30 августа следующего года там будут прокладывать теплосеть.

Отметим, что с 26 сентября по 13 октября будет ограничено движение транспортных средств по Пулковскому шоссе у железнодорожной станции «Аэропорт».