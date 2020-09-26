Ленинградцев ожидает теплое воскресенье

Воздух прогреется до плюс 23 градусов. Температура бьет все рекорды.

В Ленинградской области 27 сентября ожидается хорошая погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и региону. Синоптики отмечают, что воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков не ожидается. Ночью будет холоднее – столбик опустится до 10 градусов. Ветер, гуляющий по улицам, разгонится до 9 метров в секунду. Атмосферное давление меняться практически не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд: таким теплым конец сентября не был давно. Синоптик заявил, что в очередной раз погода удивляет горожан и специалистов.