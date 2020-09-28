В Петербурге объявили борьбу с нарушителями правил парковки во дворах

Депутаты обсудят сразу два законопроекта в ближайшее время.

Депутаты ЗакСа Петербурга готовятся к рассмотрению сразу двух законопроектов об ответственности за нарушение правил парковки во дворах. Авторами инициатив стали Алексеей Цивилев и Денис Четырбок.

Они предлагают штрафовать автомобилистов, которые паркуются так, что перекрывают жильцам доступ к площадкам для сбора отходов. За такое нарушение петербуржец может заплатить до 5 тысяч рублей.

Также могут начать наказывать водителей, чьи автомобили заметят на пешеходных дорожках, внутриквартальных проездах, проходах к зданиям и входах к ним.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что проблема с хаотичной парковкой во дворах актуальна и нужно ее решать.

«Сотни жалоб от петербуржцев поступают в адрес городской власти. Люди требуют принять жесткие меры к тем безответственным автовладельцам, которые игнорируют интересы и законные права своих соседей»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Яхтенной сгорели две припаркованные иномарки.