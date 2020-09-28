Петербургские армяне готовятся к приему детей из Нагорного Карабаха

Армянская община в Петербурге поставила задачи для помощи жителям Нагорного Карабаха и Армении. В частности, армяне готовятся принять детей из Нагорного Карабаха в Петербурге.

Как сообщает АБН, ссылаясь на Региональную армянскую национально-культурную автономию Петербурга, проживающие в Петербурге армяне провели 27 сентября собрание. В хоже встречи был обозначен ряд пунктов, по которым они будут работать.

Для начала община объявит сбор средств для помощи Арцаху (Нагорному Карабаху) и Армении, займется поиском добровольцев и их учетом. Также среди текущих задач оказались выявление врачей, сбор средств для чартерных рейсов и выявление семей, которые смогут принять детей из Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября войска Азербайджана обстреляли город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Артобстрел велся и на границе с Арменией. По мнению экспертов, этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.