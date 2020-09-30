Депутаты Петербурга одобрили закон о штрафах за хаотичную парковку во дворах

Теперь водителям придется аккуратнее подходить к вопросам парковки во дворе. Фото: pixabay.com

Теперь водителям придется аккуратнее подходить к вопросам парковки во дворе. Фото: pixabay.com

В среду, 30 сентября, в ходе правительственного заседания, члены Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили законопроект, по которому хаотичная парковка на внутриквартальных территория будет облагаться штрафом.

Законопроект о внесении изменений в закон Северной столицы об административных правонарушениях, вынесенный на обсуждение губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, поддержали 42 депутата. Представитель главы города Юрий Шестериков подчеркнул, что парковка во дворах является острой проблемой для горожан.

В случае принятия изменений, недобросовестные автомобилисты больше не смогут безнаказанно парковаться на газонах или перегораживать проезд другим транспортным средствам — за это им, в прямом смысле, придется поплатиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Рубинштейна ввели платную парковку, а по выходным главная «барная» улица Петербурга и вовсе станет пешеходной.