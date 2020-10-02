В Петербурге проверили сирены и громкоговорители

В Петербурге проверили сирены и громкоговорители
В Петербурге прошла проверка систем оповещения. Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 октября, в Петербурге прошла ежегодная проверка региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО).

Сегодня петербуржцы могли услышать проверочные сигналы со всех городских средств оповещения, которые включили для проведения технических мероприятий. Электромеханические сирены, уличные громкоговорители и другие специализированные средства оповещения населения были включены в 11:30, проверка завершилась в 11:40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге идет проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному сезону. Работы продолжаются практически во всех районах города. На особом контроле — Колпинский и Пушкинский. Согласно нормативным срокам, готовность субъектов энергетики к холодам должна быть обеспечена к 1 ноября.

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