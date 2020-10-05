День учителя, подготовка к зиме и уличный исторический фестиваль: главные события недели в Петербурге

День учителя, Суворовский фестиваль, международные выставки и конференции, продолжение вакцинации, месячника по благоустройству и соблюдения масочного режима: Gazeta.SPb.ru представляет обзор интересных событий в Петербурге на предстоящую неделю.

День учителя

5 октября в России отмечают День учителя. В этом году он приходится на понедельник. Так что в самом начале рабочей недели у петербургских педагогов наверняка будет хорошее настроение, ведь ученики и их родители подарят им самые теплые пожелания, придут навестить выпускники прошлых лет, прогремят праздничные концерты, в школах состоятся дни самоуправления. Кроме того, лучшие работники сферы образования получат награды. Кстати, указом губернатора Александра Беглова, в этом году им полагаются премии.

Масочный режим

Напомним, что с 1 октября пассажиры общественного транспорта, в том числе метрополитена, а также такси и каршеринга обязаны использовать маски и перчатки. В противном случае их могут не пустить на объекты транспортного комплекса или заставить заплатить штраф. Подробнее — в фоторепортаже Gazeta.SPb.ru.

Вакцинация

Петербургских родителей предупреждают: любой, даже самый здоровый ребёнок относится к группе риска, а любой вирус, в том числе гриппа, мутирует. Поэтому необходимо сделать прививку. Поставить ее можно в прививочном кабинете, частной клинике или мобильном пункте. Последние на этой неделе будут работать у станций метро «Приморская», «Василеостровская», «Гражданский проспект», «Политехническая», «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Академическая», «Нарвская», «Ленинский проспект», «Автово» и многих других. Полный перечень можно найти на официальном сайте Смольного.

Благоустройство

В Петербурге продолжается месячник по благоустройству. До 31 октября дорожные и садово-парковые предприятия будут приводить город к зиме. Петербуржцы смогут оценить качество уборки дорог, сбора мусора, очистки газонов от опавших листьев, посадки деревьев и кустарников.

ЛИНИИ

С 7 октября в Петербурге начнет работать новый проект библиотеки им. В.В. Маяковского под названием «ЛИНИИ». Это общедоступная библиотека для взрослых и интеллектуальное пространство для представителей креативных индустрий, архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Она откроется в одноименном общественном пространстве. В основе проекта «ЛИНИИ» — 3 тыс. книг, посвященных архитектуре, городскому планированию и дизайну на русском и английском языках. Есть издания и для детей. Как сообщает комитет по культуре, на площадке библиотеки будут проходить лекции, публичные дискуссии и поп-ап выставки в рамках проекта «Феномен города». Также планируются регулярные встречи с известными блогерами, коучами и городскими активистами в рамках проекта «Разумные вещи».

Уличный фестиваль «Искусство побеждать»

В конце августа в Петербурге начался VII Российский Суворовский патриотический фестиваль икусств. Помимо петербуржцев желание принять в нем участие изъявили претенденты из Москвы, Воронежа, Калуги, Ярославля и других городов. А благодаря конкурсантам из республики Беларусь и Донецкой народной республики событие в этом году приобрело международный статус. В ноябре, по данным комитета по культуре, состоится награждение лауреатов — оно будет приурочено ко дню рождения А.В. Суворова. А 11 октября на открытой сцене художественного училища имени Рериха можно будет послушать мастеров искусств и лауреатов Суворовского фестиваля прошлых лет. Прозвучат фольклорные, героико-патриотические эстрадные композиции. Для всех желающих проведут мастер-классы и исторические квесты на тему суворовской «Науки побеждать», продемонстрируют обмундирование и снаряжение Преображенского гвардейского полка, ружейные и тактические приемы.

GTM 2020

С 5 по 9 октября в Петербурге можно будет послушать 14-ю Международную конференцию «Теория игр и менеджмент» (GTM 2020). Она будет посвящена результатам теоретических и прикладных исследований по динамическим, дифференциальным, эволюционным, стохастическим, сетевым, обучающим, адаптивным, кооперативным и экспериментальным играм, включая приложения теории игр во многих областях менеджмента. В период пандемии коронавируса оргкомитет решил перенести конференцию в виртуальный формат и даже отменить регистрационный взнос.

OMR 2020

В эти же дни в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR 2020). Участников ждут обширная выставочная экспозиция и насыщенная деловая программа. К слову, OMR 2020 объединит более 5 тыс. специалистов и экспертов из ведущих российских и мировых компаний. Они обменяются опытом в вопросах технологического обеспечения, судостроения и разработки морских комплексных сооружений на шельфовой зоне.

АРТ-СТУДиЯ! 2020

5 и 6 октября в концертном зале Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна пройдут полуфинальные испытания для участников фестиваля студенческого творчества вузов Петербурга «АРТ-СТУДиЯ! 2020». За участие в финале посоревнуются более 250 номеров — их ждут 10 направлений в 5 номинациях: песня, танец, арт-mix, художественное слово и специальная номинация Мы помним!», посвященная 75-летию со дня Великой Победы.