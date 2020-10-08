Владельцы торговых центров в Петербурге пожаловались в УФАС на Смольный

В Петербурге владельцы торговых центров раскритиковали новый городской закон, согласно которому у арендодатели могут вдвое снизить налог на имущество за второй квартал.

Петербургские бизнесмены считают, что это противоречит закону «О защите конкуренции». Воспользоваться новым городским законом могут только те предприниматели, у которых по состоянию на 1 марта этого года был ОКВЭД 68.20.2. При этом более чем 70% городских ТЦ имеют другие ОКВЭДы, сообщает РБК.

По мнению предпринимателей, такое решение окажет негативное влияние на конкуренции некоторых участников рынка. В связи с этим в УФАС было подано заявление о проверке данного закона.

После проверки бизнесмены просят обязать власти привести положения закона в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики.