В России могут запретить продажу пива в пластике более 0,5 л

Пиво в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л может оказаться под запретом. Фото: unsplash

Пиво в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л может оказаться под запретом. Фото: unsplash

В октябре в Госдуме пройдет заседание, на котором будет рассматриваться законопроект о запрете продажи пивных напитков в пластиковой таре объемом более 0,5 л.

Как сообщают «Известия», авторы инициативы разработали документ из-за сложной, по их словам, ситуации с алкоголизацией населения.

В комитете нижней палаты парламента ГД по экономической политике считают этот способ борьбы с алкогольной зависимостью сомнительным и намерены его отклонить. Первый зампред профильного комитета Дмитрий Сазонов убежден, что речь идет скорее о борьбе одних алкогольных напитков против других.

Сазонов считает, что эта мера не только будет бесполезна для снижения потребления алкоголя, но и приведет к ухудшению экономики. Предприниматели в свою очередь отмечают, что если запрет все же введут, то им придется поднять цены на пиво.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.