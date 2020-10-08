На Энтузиастов полицейские устроили ночную погоню за иномаркой с 17-летним подростком за рулем

На Энтузиастов полицейские устроили ночную погоню за иномаркой с 17-летним подростком за рулем
За испугавшимся водителем пришлось гнаться со спецсигналами. Фото: Baltphoto

В ночь на 8 октября, около 00:25 в Красногвардейском районе Северной столицы инспекторы ДПС попытались остановить «Опель Вектра», но водитель проигнорировал требования правоохранителей.

Почему иномарка заинтересовала полицейских, неизвестно, однако тот факт, что её владелец не захотел связываться с сотрудниками ГИБДД навел стражей порядка на подозрения. В результате была организована погоня: сотрудники ДПС преследовали нарушителя, применив спецсигналы.

Возле дома №41 по проспекту Энтузиастов злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 17-летний подросток. В отношении юного правонарушителя составлены два административных протокола по факту невыполнения законных требований представителя власти и за вождение без прав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить автолюбителя, который дал взятку таможеннику за «упрощенный» въезд купленного за рубежом грузовика в Россию.

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