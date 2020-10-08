Евгений Елин: экономические потери Петербурга от пандемии COVID-19 ниже, чем в целом по России

Евгений Елин: экономические потери Петербурга от пандемии COVID-19 ниже, чем в целом по России
Французская делегация продолжит встречи с партнерами на площадке Торгово-промышленной палаты. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин провел первую с момента начала пандемии COVID-19 деловую встречу с представителями французских компаний, работающих в сфере медицины, энергетики и IT.

На встрече присутствовали представители таких организаций как Sanofi, «Теохим», Dalkia, Orange и других. В рамках обсуждения текущего положения Петербурга Евгений Елин отметил, что экономические потери города в связи с пандемией коронавируса меньше, чем в целом по стране, что свидетельствует о диверсификации экономики Северной столицы.

Кроме того, Елин подчеркнул, что Петербург крайне заинтересован в развитии импортозамещения и IT-технологий, в том числе, в сферах организации удаленного рабочего процесса, телемедицины и обеспечения санитарной безопасности на предприятиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы торговых центров Петербурга пожаловались на Смольный в антимонопольную службу.

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