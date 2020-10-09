В Ленобласти арестовали 76-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии

Мужчину поместили в ИВС на двое суток до выяснения обстоятельств. Фото: pixabay.com

Мужчину поместили в ИВС на двое суток до выяснения обстоятельств. Фото: pixabay.com

Пожилого жителя деревни Шамокша Лодейнопольского района Ленинградской области подозревают в нездоровым интересе к детям.

В районную дежурную часть полиции в четверг, 8 октября, обратилась 32-летняя жительница деревни Шамокша. По словам женщины, 76-летний односельчанин позвал в гости ее маленьких дочерей, — четырех и пяти лет, — и домогался их. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В пятницу, 9 октября, пенсионера задержали и поместили в изолятор временного содержания на двое суток. Полицейские разбираются в обстоятельствах, при которых маленькие девочки оказались в гостях у пожилого мужчины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга таксист-иностранец приставал к 13-летней пассажирке.