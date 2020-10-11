Певица Слава предложила 21-летней дочери поучаствовать в «Холостяке»

Российская певица Слава предложила своей дочери Александре отправиться на шоу «Холостяк», чтобы побороться за сердце рэпера Тимати. Такое предложение оказалось не более, чем шуткой.

Об этом звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. 21-летняя Александра, сидя в Mercedes, рассказала, что очень хотела бы такую машину. Певица решила прокомментировать такое заявление.

«Иди уже замуж за Тимати, он тебе купит», — пошутила Слава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати может больше не увидеть сына из-за участия в «Холостяке». Экс-супруга рэпера заявила, что будет воспитать ребенка сама. Некоторые поклонники все еще ждут воссоединения пары, однако Решетова утверждает, что после этого шоу не планирует сходиться с исполнителем.