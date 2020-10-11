В Ленобласти школьница впала в кому после алкогольного отравления

В Ленобласти школьница впала в кому после алкогольного отравления
Несовершеннолетнюю госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Волосовском районе Ленобласти проводится проверка по факту отравления школьницы этанолом.

В субботу, 10 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении 14-летней школьницы, которая находилась в алкогольном опьянении. К моменту прибытия правоохранителей несовершеннолетнюю госпитализировали.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в больнице у школьницы диагностировали отравление, она находится в коме. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больницу Петербурга попал 9-летний мальчик с отравлением этанолом.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отравление этанолом школьница


 

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