Комитет по транспорту Петербурга планирует утвердить новые стандарты для проездных

Проездные, фактически, не будут сильно отличаться от тех, что существуют сейчас. Фото: Baltphoto

Проездные, фактически, не будут сильно отличаться от тех, что существуют сейчас. Фото: Baltphoto

Проект постановления по утверждению новых стандартов для проездных билетов на данном этапе проходит антикоррупционную проверку.

Согласно документации, разменной на сайте администрации Петербурга, будет установлено шесть видов проездных. Первый — разовый, — будет представлять собой либо привычный жетон, как в метро, либо билетик с названием вида транспорта. Второй вид проездного предполагает фиксированную дату и время использования — внешний вид и условия применения пока неясны.

Билет формы №3 будет со свободным временем поездки, однако ограниченным периодом использования. Кроме вида транспорта и даты на нем укажут название оранизации-продавца и срок использования. Билет №4 приобретается на неопределенный период времени, но с фиксированным числом поездок. Пятый вид проездного также многоразовый, но ограничен по времени и внесенной сумме. Шестой является безлимитным на весь период действия.

Все виды билетов будут доступны для оформления на «электронном носителе», под которым, вероятно, подразумевается «Подорожник». Как пишет «Мойка78», существенных отличий от применяемых в данный момент билетов у новых видов нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за первую неделю октября в транспорте Петербурга на 24% снизился пассажиропоток.