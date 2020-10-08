В общественном транспорте Петербурга за неделю октября на 24% снизился пассажиропоток

В пресс-службе аппарата вице-губернатора Северной столицы Максима Соколова рассказали, что с 1 по 7 октября интенсивность пассажиропотока в петербургском транспорте была на 24% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Граждан, пользующихся общественным транспортом, за первую неделю октября стало на 100 тысяч человек меньше. В Смольном это связывают с тем, что часть работодателей вняли рекомендациям властей и перевели сотрудников на удаленку. Напомним, что такие меры являются необходимым этапом борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, в транспорте Северной столицы снова действует режим обязательного ношения защитных перчаток и масок. В метро средства индивидуальной защиты продаются в киосках «Первой полосы» на каждой станции. Стоимость масок снизили до 10 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве школьникам и пенсионерам отменили льготы на общественный транспорт.