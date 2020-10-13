«Мостотрест» рассказал, что происходит с «замками любви» на мостах Петербурга

&#171;Мостотрест&#187; рассказал, что происходит с &#171;замками любви&#187; на мостах Петербурга
"Замки любви", на самом деле, вредят мостам. Фото: pixabay.com

Традиция вешать на парапеты петербургских мостов «замки любви» прочно закрепилась среди жителей и гостей северов столицы.

Наибольшей популярностью в этом отношении пользуются мосты в исторической части города — Поцелуев, Мало-Конюшенный и Иоанновский мосты. Между тем, сотрудников «Мостотреста» трогательный обычай совсем не радует. Кроме прочего, жизнь таких замков, на самом деле, недолговечна.

«Замки любви» специалисты спиливают сразу же после обнаружения и утилизируют, поскольку они наносят вред мостам, являющимся, в большинстве своем, объектами культурного наследия и потому требующим поддержания первозданного вида. Тем не менее, лишать влюбленных романтической традиции в «Мостотресте» не хотят, поэтому на Поцелуевом и Тройном мостах для всех желающих стоят специальные конструкции для замочков, передает Piter.TV.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о традициях празднования Дня учителя.

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