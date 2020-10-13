«Скамейку с особенностями» поставили в Михайловском саду

&#171;Скамейку с особенностями&#187; поставили в Михайловском саду
Русский музей стал площадкой для первой скамейки с особенностями. Фото: пресс-служба Русского музея

Новая скамейка с особенностями украсила Михайловский сад Русского музея. Проект создали в мастерской «Простые вещи» в честь Всемирного дня психического здоровья.

Как сообщили в музее, необычная скамейка символизирует общественное принятие людей с психическими заболеваниями или особенностями развития. На скамейке есть всего два места, которые отделены друг от друга, что также может демонстрировать дистанцию, которая существует между людьми с особенностями и остальными. Однако они все же видят друг друга и принимают недостатки.

Проект «Простые вещи» популярен своими работами с отличающимися от других людьми. Как правило, они занимаются швейным делом, керамикой, кулинарией, графикой, а также в столярных и арт-студиях. Под началом проекта работают полсотни особенных мастеров и порядка двух сотен добровольцев.

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