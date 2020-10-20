Шульженко подтвердила измены Тарзана новой фотографией

Шульженко подтвердила измены Тарзана новой фотографией
Актриса настаивает на своем. Фото: https://www.instagram.com/anastasiya.shulzhenko/

На снимке актриса запечатлена с бодибилдером, оба выглядят счастливыми.

Актриса Анастасия Шульженко, которая уверяет, что состояла в романтических отношениях с бодибилдером Тарзаном, выложила новое доказательство их связи. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки.

На нем звезда целует в щечку стриптизера, который при этом широко улыбается. В посте сказано, что Шульженко переживает за свою безопасность – на нее обрушился шквал негатива. Она подчеркнула, что ее обвиняют в крупной краже и могли дать срок.

Актриса добавила, что звезды могут творить все, что им вздумается. Сама Шульженко просто хочет добиться справедливости.

Напоминаем, что Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия шульженко измена тарзан


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково 20 октября работает без отмен и задержек
Шульженко подтвердила измены Тарзана новой фотографией
В Сланцах посетителям бара приносили выпивку и закуски в грязной посуде
Чиновники Приозерского района ответят за отказ сироте в жилье
В трех деревнях в Ленобласти выключили свет
Трамп согласился сдать тест на коронавирус перед дебатами
Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные
Россиян обвиняют в попытках сорвать Олимпиаду в Южной Корее