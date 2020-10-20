Шульженко подтвердила измены Тарзана новой фотографией

На снимке актриса запечатлена с бодибилдером, оба выглядят счастливыми.

Актриса Анастасия Шульженко, которая уверяет, что состояла в романтических отношениях с бодибилдером Тарзаном, выложила новое доказательство их связи. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки.

На нем звезда целует в щечку стриптизера, который при этом широко улыбается. В посте сказано, что Шульженко переживает за свою безопасность – на нее обрушился шквал негатива. Она подчеркнула, что ее обвиняют в крупной краже и могли дать срок.

Актриса добавила, что звезды могут творить все, что им вздумается. Сама Шульженко просто хочет добиться справедливости.

Напоминаем, что Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой.