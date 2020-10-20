Девушка упала с моста в Фонтанку — её спас прогулочный катер

Во вторник, 20 октября, в центре Северной столицы с моста на набережной реки Фонтанки в воду упала юная девушка.

Инцидент произошел ночью, напротив дома №102 по набережной Фонтанки. Об этом пишет телеканал 78.ru, ссылаясь на данные экстренных служб. Спасли от гибели упавшую девушку очевидцы, которые проплывали неподалеку на прогулочном катере.

На место происшествия позже оперативно прибыли спасательные службы. Пострадавшую доставили на сушу и передали приехавшим врачам скорой помощи. 18-летнюю петербурженку пришлось госпитализировать — избежать переохлаждения девушке не удалось. Актуальное состояние девушки, а также обстоятельства её падения устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино полицейские спасли рыбака, упавшего в Комсомольский канал. 58-летний мужчина поскользнулся на листьях и едва не погиб в холодной воде.