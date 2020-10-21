Ученые нашли «детский сад» доисторических акул возрастом 24 млн лет

Находка ученых - уникальна. Питомнику порядка 24 млн лет, а воспитывались в нем детеныши мегазубого вида доисторических акул. Фото: pixabay.com

Находка ученых - уникальна. Питомнику порядка 24 млн лет, а воспитывались в нем детеныши мегазубого вида доисторических акул. Фото: pixabay.com

Американские специалисты обнаружили в океане место, которое 24 миллиона лет использовалось мегалодонами — доисторическими гигантскими предками акул, — как «детский сад».

Питомник малышей мегалодонов находился на месте сегодняшнего штата Южная Каролина, на юго-востоке Соединенных Штатов. До этого момента было найдено лишь два подобных питомника: в Панаме и на побережье Чили, однако они существенно младше — порядка 10 и 5 миллионов лет соответственно.

Еще одной особенностью обнаруженного «детского сада» является тот факт, что это первый из найденых питомник, где подрастали детеныши мегазубой акулы, жившей около 30 млн лет назад. Ученые нашли на этом месте гигантский зуб, который позволил рассчитать размеры акульего тела и изменил представления исследователей о масштабах мегалодонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось установить причину выносливости муравьев.