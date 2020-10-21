Комитет по транспорту вернул маршруты к ТК «Мега Парнас»

В Северной столице комитет по транспорту восстановил движение маршрутов ООО «5 парк» к торговому комплексу «Мега Парнас», после получения предупреждения от антимонопольной службы.

Напомним, что ранее, в июне 2020 года, комитет по транспорту ограничил движение маршрутов «5-го парка», ссылаясь на меры по противодействию коронавирусной инфекции. Из-за этого под запрет попали 25 маршрутов.

Как сообщает Управление федеральной антимонопольной службы, курсирование маршрутов было восстановлено после того, как комитет по транспорту получил предупреждение. Так как данные ограничения ставят отдельных перевозчиков в неравное положение с другими, по мнению ведомства.

В своем письме комитет по транспорту сообщил о восстановлении движения по муниципальным и смежным региональным маршрутам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пассажиропоток в транспорте к середине октября снизился на 23%.