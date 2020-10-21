Причиной крупнейшего вымирания за всю историю Земли стал углекислый газ

Международная группа ученых разработала геохимическую модель, позволившую реконструировать процессы, которые привели к Великому пермскому вымиранию — самому масштабному в истории.

Пермское вымирание произошло 252 миллиона лет назад и едва не уничтожило все живое на Земле. Это случилось на границе пермской и триасовой геологических эпох. Вымирание растянулось на 60 тысяч лет — за это время погибли 96% морских и 70% наземных видов живых существ.

Внимание исследователей во время изучения геохимической модели привлек показатель кислотности древнего океана. Используя полученные данные, специалисты пришли к выводу, что из-за вулканических извержений в атмосфере оказалось слишком много углекислого газа. Уровень СО2 стал настолько высоким, что морские организмы не смогли выжить в такой среде. Парниковый эффект, в свою очередь, повысил температуру воду, что также усугубило процесс вымирания, пишет «Популярная механика».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили «детский сад» для детенышей мегалодона возрастом 24 млн лет.