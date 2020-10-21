«Горэлектротранс»: троллейбусу Петербурга исполняется 84 года

Начиная с декабря 2017 по март 2020 петербургский Горэлектротранс запустил 8 маршрутов электробусов с динамической зарядкой, на линии работает 125 современных машин. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Начиная с декабря 2017 по март 2020 петербургский Горэлектротранс запустил 8 маршрутов электробусов с динамической зарядкой, на линии работает 125 современных машин. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

В среду, 21 октября, отмечает свой 84-й день рождения один из главных видов общественных транспортов Северной столицы — троллейбус.

Первые «безрельсовые трамваи», как их тогда называли, были запущены в Санкт-Петербурге 21 октября 1936 года. За 84 года, однако, транспорт претерпел серьезную техническую эволюцию: сегодняшние троллейбусы гораздо более вместительные, быстрые и комфортные, чем их старшие собраться. Ежесуточно они перевозят почти 500 тысяч пассажиров.

В общей сложности, в городе сейчас 46 троллейбусных маршрутов, протянувшихся на 540 километрах маршрутной сети. Парк насчитывает 690 единиц подвижного состава, которые каждый месяц перевозят 12,7 миллионов петербуржцев и гостей города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицах Петербурга вскоре появятся 13 новых трамваев из алюминия.