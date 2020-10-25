В Петербурге отложили принятие новой кадастровой оценки недвижимости

В Смольном считают, что эта мера поможет поддержать бизнес в непростой экономический период. Фото: Baltphoto

В Смольном считают, что эта мера поможет поддержать бизнес в непростой экономический период. Фото: Baltphoto

Учитывая пожелания предпринимателей и кризисную ситуацию в экономике, спровоцированную пандемией коронавируса, власти Петербурге решили не применять кадастровую оценку недвижимости 2020 года.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о её перенесении на несколько лет, поскольку пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар фактически по всем отраслям экономики. Об этом в субботу, 24 октября, информирует пресс-служба администрации градоначальника.

Глава Петербурга подчеркнул, что в сложившейся ситуации бизнес нуждается в поддержке, и власти таким образом способствуют стабилизации экономической ситуации. Новую кадастровую оценку земельных участков в Петербурге проведут в 2022 году, зданий, помещений, сооружений, незавершенные стройки и машиноместа оценят в 2023 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном смягчили требованиям к уличным вывескам.