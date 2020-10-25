Россиянам перечислили способы избавиться от похмелья

При похмелье не стоит утолять жажду молоком или кофе. Фото: Pixabay

При похмелье не стоит утолять жажду молоком или кофе. Фото: Pixabay

Врач-нарколог Алексей Казанцев посоветовал тем, кто страдает от похмелья из-за выпитого накануне алкоголя, первым делом принять контрастный душ.

Как сообщает «Пятый канал», медик заявил, что для восстановления организма нужно восстановить водно-электролитный баланс. Для этого он посоветовал пить минеральную воду, которая поможет вывести ph крови в сторону ощелачивания.

При похмелье не стоит утолять жажду молоком или кофе, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. По словам специалиста, на утро после посиделок с алкоголем нужно позавтракать продуктами, богатыми белками, например, омлетом.

В течение дня Казанцев советует принимать препараты с высоким содержанием калия и магния. Также он порекомендовал прогуляться на свежем воздухе.

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