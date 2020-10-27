Пробки в Петербурге доросли до трех баллов, на КАД собирался затор

В Петербурге пробки утром во вторник, 27 октября, оценили на три балла. На внутреннем кольце КАД на одном из участков тянется пробка.

Такую оценку дорожной ситуации дал «Яндекс». Уточняется, что к 9-10 утра пробки могут подрасти еще на четыре балла. Отметим, что на участке КАД от Кудрово до Большого Обуховского моста по внутреннему кольцу тянется небольшой затор. Судя по всему, движение на кольце затрудняет пробка.

Еще две аварии также осложнили ситуацию на Витебском проспекте. Пробка наблюдается и на ЗСД в районе Кубинской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых ограничениях движения. Так, с 27 октября по 14 ноября ограничен проезд по Магнитогорской улице от проспекта Шаумяна к Брантовской дороге. Объезжать участок советуют по Якорной улице.