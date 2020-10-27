В Петербурге на три дня изменит маршрут троллейбус №40

Изменение маршрута вступит в силу в 12:00 субботы и будет действовать все выходные. Фото: Baltphoto

Изменение маршрута вступит в силу в 12:00 субботы и будет действовать все выходные. Фото: Baltphoto

Во вторник, 25 октября, пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» уведомляет об изменениях в работе общественного транспорта.

Так, с 12 часов 31 октября до 5 утра 2 ноября, в связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях, закрывается троллейбусное движение по Богатырскому проспекту в направление от Гаккелевской до Байконурской улиц. На этот период транспорт будет ездить по обходному маршруту.

Соответственно, троллейбусы будут следовать от конечной остановки «Станция метро “Старая Деревня”» по Торфяной дороге, по Гаккелевской улице до улицы Уточкина, затем по проспекту Королева и Коломяжскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции «Светлановский проспект». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 октября петербургскому троллейбусу исполнилось 84 года.