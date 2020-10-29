На реконструкцию Лиговского путепровода Петербургу выделят 1 млрд рублей из федерального бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил проект дополнительного соглашения между городским правительством и Росавтодором, в рамках которого Петербургу будет предоставлен целевой межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей.

Средства будут направлен на работы второго этапа реконструкции трассы «Нарва» на участке от железнодорожной станции Лигово до Красного Села, передает пресс-служба администрации Северной столицы в четверг, 29 октября. Лиговский путепровод, который нуждается в ремонте, связывает федеральную трассу «Нарва» с дорожной сетью города на Неве.

В Смольном подчеркивают, что целевой трансферт способствует ускорению темпов реконструкции путепровода. Это позволит уже в этом выполнить необходимы работы на 30%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поправки к бюджетному процессу Петербурга отправились на утверждение губернатора Александра Беглова.