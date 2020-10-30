В пятницу все рейсы в Пулково осуществляются по расписанию

В пятницу, 30 октября, воздушные ворота Северной столицы принимают и отправляют рейсы по штатному расписанию, без отмен и задержек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского аэропорта. Напомним, что интересоваться графиком полетов в Пулково стали после введения глобального карантина, в рамках которого закрылось международное авиасообщение, что привело к ежедневным отменам десятков вылетов из Петербурга и прилетов в город на Неве.

В пресс-службе аэропорта поясняли, что не могут исключить из расписания зарубежные полеты, так как оно было составлено до пандемии на несколько месяцев вперед, однако позже все-таки убрали из данных табло сведения о рейсах, которые не могут осуществиться ввиду закрытых границ.

Между тем, Пулково перешел на зимний режим работы, актуальный график полетов составлен до 27 марта следующего года.