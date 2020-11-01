У россиян поменялось отношение к четырехдневной рабочей неделе

Все меньше россиян хотят работать четыре дня в неделю вместо пяти. По данным опроса, отношение людей к более короткой рабочей неделе поменялось из-за страха сокращения зарплаты.

Как сообщает РБК, ссылаясь на опрос портала Superjob, в 2020 году, по сравнению с прошлым годом, когда была озвучена подобная идея, российские работники уже с меньшим энтузиазмом относятся к возможному введению четырехдневки.

Напомним, год назад действующий на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю. Тогда его инициативу поддержали 49% респондентов, теперь же их число сократилось до 40%. Также выросло число тех, кто категорически против такого режима — 37% вместо 31% годом ранее.

Причем среди молодых людей до 24 лет инициативу поддержали 44%, а среди респондентов старше 35 лет — уже 37%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вернутся к обсуждению перехода на четырехдневку.