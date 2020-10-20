В России вернутся к обсуждению перехода на четырехдневку

В России вернутся к обсуждению перехода на четырехдневку
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Власти обдумывают эту инициативу, чтобы внести соответствующие корректировки в трудовое законодательство.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что власти снова вернулись к обсуждению идеи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Федерал Пресс».

Он заявил, что в Кремле думают над внесением поправок в трудовое законодательство по новым формам занятости. Медведев убежден, что нужно обсуждаться все инициативы, в том числе переход на четырехдневку.

Политик отметил также, что работодатели, которые перевели сотрудников на удаленку, нормально чувствовали себя во время пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневной рабочей недели в России. Депутат Госдумы отметил, что многие граждане будут проводить выходные лежа на диване

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