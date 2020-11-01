На рынке в Коврове мужчина взорвал гранату: трое госпитализированы

На рынке в Коврове мужчина взорвал гранату: трое госпитализированы
Трех человек госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Утром в воскресенье, 1 ноября, в городе Ковров, что во Владимирской области, прогремел взрыв на местном рынке.

Согласно информации региональной пресс-службы управления МВД, экстренные службы получили сообщение о взрыве в 10:30 по московскому времени. Все произошло в торговом центре «Рынок Октябрьский». Предварительно, там произошел конфликт между тремя гражданами.

По данным источника ТАСС, один из участников потасовки мог использовать взрывное устройство или гранату. Есть версия, что он сделал это из ревности к супруге.

В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвой взрыва в Мытищах стал один человек. Очевидцы пишут в соцсетях, что ранены трое человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрыв владимирская область граната ковров рынок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге курьеров Delivery Club заметили сидящими на помойке
Мужчина из мести поджег квартиру жительницы Ленобласти
Стали известны цены самых дорогих билетов на поезда в октябре
На рынке в Коврове мужчина взорвал гранату: трое госпитализированы
Скончалась директор фильма «Джентльмены удачи» Александра Демидова
В центре Минска заметили бронетехнику с пулеметами
Петербуржец стал жертвой нападения неизвестных в хэллоуинских костюмах
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей