На рынке в Коврове мужчина взорвал гранату: трое госпитализированы

Утром в воскресенье, 1 ноября, в городе Ковров, что во Владимирской области, прогремел взрыв на местном рынке.

Согласно информации региональной пресс-службы управления МВД, экстренные службы получили сообщение о взрыве в 10:30 по московскому времени. Все произошло в торговом центре «Рынок Октябрьский». Предварительно, там произошел конфликт между тремя гражданами.

По данным источника ТАСС, один из участников потасовки мог использовать взрывное устройство или гранату. Есть версия, что он сделал это из ревности к супруге.

В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвой взрыва в Мытищах стал один человек. Очевидцы пишут в соцсетях, что ранены трое человек.