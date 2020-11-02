Ветеринарный контроль в Пулково прошла четвертая с начала года игрунка

В грузовом терминале аэропорта Пулково успешно прошла ветеринарный контроль инспекторов Управления Россельхознадзора игрунка обыкновенная — четвертая обезьянка этой породы с начала года.

Животное отправил житель Ленинградской области новому владельцу обезьянки, живущему в Хабаровском крае. Нарушений в сопроводительной документации и содержании игрунки специалисты не выявили, поэтому обезьянка успешно продолжила дальнейшее следование.

Напомним, что ранее две игрунки приехали в Ленинградский зоопарк из зоопарков Ростова и Новосибирска, а еще одна обезьянка этой же породы была отправлена из Ленинградской области в Омскую. Отметим, что игрунка обыкновенная — маленькая обезьянка весом около 250 граммов, которая обычно обитает в бразильских лесах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предыдущая обезьянка прошла ветеринарный контроль ровно месяц назад.