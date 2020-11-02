Петербургским работодателям возместят расходы на трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения

Петербургским работодателям возместят расходы на оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, рассказала начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга Людмила Колдунова.

Принять участие в этой программе могут те работодатели, чьи сотрудники трудятся в режиме неполного рабочего времени или находятся в простое. Этот проект, по словам Колдуновой, нацелен на то, чтобы горожане имели возможность получать дополнительную заработную плату за выполняемые ими работы временного характера. При этом самим работодателям не нужно затрачивать на это дополнительные средства. Так, петербуржцы могут заняться, например, разборкой архивов, каталогизацией каких-либо ресурсов или уборкой производственных помещений. То есть тем, что не связано с их основной деятельностью. На эту программу, по словам Колдуновой, выделено 47 млн рублей. Работодателей приглашают к сотрудничеству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 100 тыс. официальных безработных. Улучшить свое благосостояние можно при помощи общественных работ.